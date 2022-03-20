Çin'de finans kurumlarının varlıkları 2021'de yüzde 8,1 arttı - Son Dakika
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Çin'de finans kurumlarının varlıkları 2021'de yüzde 8,1 arttı

20.03.2022 17:00
Çin'de finans kurumlarının varlıkları 2021'de yüzde 8,1 arttı

Çin'de finans kurumlarının varlıklarının 2021'de önceki yıla göre yüzde 8,1 arttığı bildirildi.

Çin'de finans kurumlarının varlıklarının 2021'de önceki yıla göre yüzde 8,1 arttığı bildirildi.

Çin Merkez Bankası verilerine göre, bankalar, sigorta şirketleri ve menkul kıymetler şirketlerinin varlıklarının toplamı yıllık yüzde 8,1 artışla 381,95 trilyon yuana (yaklaşık 60,22 trilyon dolar) ulaştı.

Bankaların bilançolarındaki varlıklar yüzde 7,8, menkul kıymetler şirketlerininki yüzde 21,2, sigorta şirketlerininki ise yüzde 6,8 arttı.

Çin ekonomisi 2021'de yüzde 8,1 büyüme kaydetmişti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Sigorta, Finans, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de finans kurumlarının varlıkları 2021'de yüzde 8,1 arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de finans kurumlarının varlıkları 2021'de yüzde 8,1 arttı - Son Dakika
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