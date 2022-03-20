Çin'de finans kurumlarının varlıkları 2021'de yüzde 8,1 arttı - Son Dakika

Çin'de finans kurumlarının varlıklarının 2021'de önceki yıla göre yüzde 8,1 arttığı bildirildi.

Çin Merkez Bankası verilerine göre, bankalar, sigorta şirketleri ve menkul kıymetler şirketlerinin varlıklarının toplamı yıllık yüzde 8,1 artışla 381,95 trilyon yuana (yaklaşık 60,22 trilyon dolar) ulaştı.

Bankaların bilançolarındaki varlıklar yüzde 7,8, menkul kıymetler şirketlerininki yüzde 21,2, sigorta şirketlerininki ise yüzde 6,8 arttı.

Çin ekonomisi 2021'de yüzde 8,1 büyüme kaydetmişti.