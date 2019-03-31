Son Dakika Haberleri: Çin'de Fırtına Oyun Parkını Alt Üst Etti: 2 Çocuk Öldü, 18 Çocuk Yaralandı

Çin'de Fırtına Oyun Parkını Alt Üst Etti: 2 Çocuk Öldü, 18 Çocuk Yaralandı

3 saat önce

Çin'de fırtınanın etkisi ile çocuk parkındaki şişme oyun platformu, çocukların üzerinde bulunduğu sırada havalandı.

Çin'de Fırtına Oyun Parkını Alt Üst Etti: 2 Çocuk Öldü, 18 Çocuk Yaralandı, System.String[]
Çin'de fırtınanın etkisi ile çocuk parkındaki şişme oyun platformu, çocukların üzerinde bulunduğu sırada havalandı. Olayda 2 çocuk hayatını kaybetti, 18 çocuk da yaralandı.

 

Çin'in doğu sahilindeki Shandong eyalettine bağlı Yucheng'de fırtına, bir çocuk parkını alt üst etti. Çocukların şişme oyun platformunda bulunduğu sırada şiddetli rüzgar platformu havalandırdı, çocuklar etrafa savruldu. Amatör kameraların kayıtta olduğu sırada yaşanan olayda 2 çocuk hayatını kaybetti, 18 çocuk da yaralandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:46 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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