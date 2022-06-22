Çin'de Fırtına ve Şiddetli Yağışlar İçin Yeniden Mavi Alarm Verildi

BEİJİNG, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi Çarşamba günü ülkenin çeşitli yerlerinde fırtına ve şiddetli yağmur için mavi alarmı yineledi. Çarşamba günü 14.00'ten Perşembe günü 02.00'ye kadar İç Moğolistan, Jilin, Liaoning, Hebei, Shandong, Anhui, Jiangsu, Henan, Sichuan, Chongqing ve Yunnan eyaletlerinde şiddetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bazı bölgeler 150 milimetreye kadar yağış alabilir.

Söz konusu bölgelerden bazılarının, gök gürültülü sağanak yağış ve şiddetli fırtınalarla birlikte saatte 60 milimetreden fazla yağış alması ihtimali bulunuyor. Meteoroloji merkezi, yerel yönetimlere gerekli hazırlıkları yapmalarını ve şehirlerde, tarım arazilerinde ve balık çiftliklerinde drenaj sistemlerini kontrol etmelerini tavsiye etti. Okullardan ve anaokullarından çocukların güvenliğini sağlamak için uygun önlemleri almaları istenirken, sürücüler sel ve trafik sıkışıklığına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. Çin, dört aşamalı ve renk kodlu bir hava durumu uyarı sistemine sahip. Sistemde kırmızı en ciddi uyarıyı temsil ederken onu turuncu, sarı ve mavi uyarılar izliyor.