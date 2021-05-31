Çin'de Fuarlar Eski Günlerine Dönmeye Başlıyor - Son Dakika

Çin'in ekonomisi pandemi etkisinden kurtulmaya başladıkça fuarlar da eski günlerine dönmeye başlıyor. Mart ayında düzenlenen Intertextile Apparel fuarının yeni açıklanan istatistiklerine göre; fuara, 17 ülkeden yaklaşık 2. 600 firma iştirak ederken, fuara gelen alıcı sayısı da 80 binin üzerinde oldu. Yine benzer dönemde, Çin'de düzenlenen bir diğer fuar olan Yarn Expo Spring fuarına ise; 387 firma katılırken, ziyaretçi sayısının 21 bini geçtiği belirtildi.

Kaynak: İnnovationintextiles

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü