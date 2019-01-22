Son Dakika Haberleri: Çin'de Gazeteciler Bir Rapor İçin Birbirlerini Ezdi

Çin'de Gazeteciler Bir Rapor İçin Birbirlerini Ezdi

28 dakika önce

Çin'de hükümetin dağıttığı bir rapora herkesten önce ulaşmak isteyen gazeteciler birbirlerini ezdi.

Çin'de Gazeteciler Bir Rapor İçin Birbirlerini Ezdi, System.String[]
Çin'de hükümetin dağıttığı bir rapora herkesten önce ulaşmak isteyen gazeteciler birbirlerini ezdi.

Çin'de hükümet yetkilileri tarafından basına dağıtılan bir rapor gazeteciler arasında izdihama yol açtı. Diğer gazeteciler ise Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yayınlanan Çin'in gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH) ile ilgili raporu almaya çalışan Çinli gazetecileri şaşkınlıkla izledi. Bir Rus gazeteci yaşananlar hakkında, "Bu kıt bulunan mallar için oluşan bir izdiham değil, bu Çin'in yayınladığı GSYH raporunu almaya çalışan Çin'deki gazeteciler" ifadelerini kullandı. - PEKİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:06 Kaynak: İHA

Hükümet, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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