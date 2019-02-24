Son Dakika Haberleri: Çin'de Gemi Kazası: 5 Mürettebat Kayıp

Çin'de Gemi Kazası: 5 Mürettebat Kayıp

1 saat önce

Çin'in doğusundaki Cıciang eyaleti açıklarında bir kargo gemisinin balıkçı teknesine çarpması sonucu 5 kişi kayboldu.

Çin'de Gemi Kazası: 5 Mürettebat Kayıp, System.String[]
Çin'in doğusundaki Cıciang eyaleti açıklarında bir kargo gemisinin balıkçı teknesine çarpması sonucu 5 kişi kayboldu.

Şinhua ajansının haberine göre, eyaletin Ningbo kenti açıklarında kargo gemisiyle balıkçı teknesi çarpıştı.

Kaza sonucu batan ve 7 mürettebatı bulunan balıkçı teknesinin 5 personelinden haber alınamıyor.

Kayıp mürettebata yönelik kurtarma çalışmaları başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:01 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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