Çin'de Gemi Kazası: 5 Mürettebat Kayıp
1 saat önce
Çin'in doğusundaki Cıciang eyaleti açıklarında bir kargo gemisinin balıkçı teknesine çarpması sonucu 5 kişi kayboldu.
Çin
'in doğusundaki Cıciang eyaleti açıklarında bir kargo gemisinin balıkçı teknesine çarpması sonucu 5 kişi kayboldu.
Şinhua ajansının haberine göre, eyaletin Ningbo kenti açıklarında kargo gemisiyle balıkçı teknesi çarpıştı.
Kaza sonucu batan ve 7 mürettebatı bulunan balıkçı teknesinin 5 personelinden haber alınamıyor.
Kayıp mürettebata yönelik kurtarma çalışmaları başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 03:01 Kaynak: AA
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