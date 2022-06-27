Çin'de Genç Duvar Resmi Sanatçısının Eserleri Sosyal Medyada Viral Oldu - Son Dakika
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Çin'de Genç Duvar Resmi Sanatçısının Eserleri Sosyal Medyada Viral Oldu

27.06.2022 20:14
Çin'de Genç Duvar Resmi Sanatçısının Eserleri Sosyal Medyada Viral Oldu

LİJİANG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Lijiang kentindeki Yongsheng ilçesinden, "95'ler sonrası" döneme ait bir duvar ressamı, hem memleketindeki köylüler hem de sosyal medya platformlarında aktif internet kullanıcıları arasında popülerlik kazandı Liu...

LİJİANG, 27 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Lijiang kentindeki Yongsheng ilçesinden, "95'ler sonrası" döneme ait bir duvar ressamı, hem memleketindeki köylüler hem de sosyal medya platformlarında aktif internet kullanıcıları arasında popülerlik kazandı Liu Zhicheng isimli duvar ressamı, memleketinin birçok köyünde kamu hizmeti için 20'den fazla duvar resmi yaptı. Köylere renk katan ressamın çalışmaları, resim yapma sürecini kaydeden kısa videoların internette yayılmasıyla birçok turistin ilgisini çekti. Liu, "Sanatımla çevreyi güzelleştirme şansına sahip olmak benim için onur ve mutluluk" dedi.

Çin'de Genç Duvar Resmi Sanatçısının Eserleri Sosyal Medyada Viral Oldu

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Lijiang kentindeki Yongsheng ilçesinde bir duvar resmi üzerinde çalışan Liu Zhicheng, 24 Haziran 2022. (Fotoğraf: Jiang Wenyao/Xinhua)

Çin'de Genç Duvar Resmi Sanatçısının Eserleri Sosyal Medyada Viral Oldu

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Lijiang kentindeki Yongsheng ilçesinde bir duvar resmi üzerinde çalışan Liu Zhicheng, 24 Haziran 2022. (Fotoğraf: Jiang Wenyao/Xinhua)

Çin'de Genç Duvar Resmi Sanatçısının Eserleri Sosyal Medyada Viral Oldu

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Lijiang kentindeki Yongsheng ilçesinde bir duvar resmi üzerinde çalışan Liu Zhicheng, 24 Haziran 2022. (Fotoğraf: Jiang Wenyao/Xinhua)

Çin'de Genç Duvar Resmi Sanatçısının Eserleri Sosyal Medyada Viral Oldu

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Lijiang kentindeki Yongsheng ilçesinde bir duvar resmi yaparken mola veren Liu Zhicheng, 24 Haziran 2022. (Fotoğraf: Jiang Wenyao/Xinhua)

Çin'de Genç Duvar Resmi Sanatçısının Eserleri Sosyal Medyada Viral Oldu

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Lijiang kentindeki Yongsheng ilçesinde bir duvar resmi üzerinde çalışan Liu Zhicheng, 24 Haziran 2022. (Fotoğraf: Jiang Wenyao/Xinhua)

Çin'de Genç Duvar Resmi Sanatçısının Eserleri Sosyal Medyada Viral Oldu

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Lijiang kentindeki Yongsheng ilçesinde bir duvar resmi üzerinde çalışan Liu Zhicheng (sağda), 24 Haziran 2022. (Fotoğraf: Jiang Wenyao/Xinhua)

Çin'de Genç Duvar Resmi Sanatçısının Eserleri Sosyal Medyada Viral Oldu

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Lijiang kentindeki Yongsheng ilçesinde bir duvar resmini tamamladıktan sonra köylülerle poz veren Liu Zhicheng (ortada), 24 Haziran 2022. (Fotoğraf: Jiang Wenyao/Xinhua)

YORUMLAR
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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Genç Duvar Resmi Sanatçısının Eserleri Sosyal Medyada Viral Oldu - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Çin'de Genç Duvar Resmi Sanatçısının Eserleri Sosyal Medyada Viral Oldu - Son Dakika
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