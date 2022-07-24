Çin'de Gıda Endüstrisi Yılın İlk Yarısında İstikrarlı Büyüme Kaydetti - Son Dakika
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Çin'de Gıda Endüstrisi Yılın İlk Yarısında İstikrarlı Büyüme Kaydetti

24.07.2022 15:21
Çin'de Gıda Endüstrisi Yılın İlk Yarısında İstikrarlı Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verileri, ülkedeki gıda endüstrisinin yılın ilk yarısında üretim ve satış açısından istikrarlı büyüme kaydettiğini gösterdi.

BEİJİNG, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın verileri, ülkedeki gıda endüstrisinin yılın ilk yarısında üretim ve satış açısından istikrarlı büyüme kaydettiğini gösterdi. Bakanlığa göre, tarım ve yan gıda işleme sektörünün katma değer sanayi üretimi yılın ilk yarısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 artarken, gıda üretim sektöründeki üretim ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1'e yükseldi. Alkol, içecek ve rafine çay üretim sektöründe ise endüstriyel katma değer bir önceki yıla göre yüzde 8,4 arttı. Perakende tahıl, yağ ve gıda satışları yılın ilk yarısında, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 artışla 903,18 milyar yuana (yaklaşık 133,76 milyar ABD doları) ulaştı. Perakende içecek satışları yüzde 8,2, tütün ve alkol satışları ise yüzde 6,7 arttı.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Gıda Endüstrisi Yılın İlk Yarısında İstikrarlı Büyüme Kaydetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Gıda Endüstrisi Yılın İlk Yarısında İstikrarlı Büyüme Kaydetti - Son Dakika
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