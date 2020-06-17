Çin'de Girişimciler İçin Hangi Fırsatlar Var?

Custoom Kurucu Ortağı Sarper Erkılınç, Çin'de girişimciler için hangi fırsatların olduğunu anlattı. Erkılınç, iş yapmak isteyenlerin ortaklık kültürünü çok iyi anlayıp uygulamaları gerektiğini ifade ederek girişimcilerin, bir operasyonun Çin'de, bir operasyonun Amerika'da ve ana operasyonun da Türkiye'de olacak şekilde bir sistem kurmaları gerektiğini söyledi.









Üretim yapmak için Çinli bir ortak üzerinden Çin'in üreticiye verdiği desteklerden faydalanmak gerektiğini böylece minimum maliyetlerle rekabetin güçlü olduğu Türkiye ve Amerika gibi piyasalarda avantaj yakalanabileceğini aktardı. Bunun için konsoloslukların iyi çalışması ve Çin'de lobiciliğin kurularak iş insanlarına rehberlik edecek sistemin olması gerektiğini vurguladı. Çin'deki İş Adamları Derneği ile Çin'de bulunan Türk İş Adamları Derneğinin iyi bir ikili ilişki yakaladıklarını ve ortaklık kültürüne açık olan Çinli iş adamlarıyla bir araya gelip bir şeyler yapılabileceğini belirtti.









Erkılınç, Çin'de var olan üretimin nereye ve nasıl satılacağı noktasına odaklanmak gerektiğini ve doğru tedarikçilerden alınan ya da üretilen ürünleri marka haline getirip diğer ülkelere pazarlama projesi içerisine girmemiz gerektiğini ifade etti.



