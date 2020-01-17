Çin'de gizemli SARS virüsüne bağlı ikinci ölümlü vaka

Çin'de gizemli bir SARS (Şiddetli Akut Solunum Yolu Sendromu) virüsü türü nedeniyle ikinci ölümlü vaka meydana geldi. Çin ile birlikte iki Asya ülkelerinde onlarca kişiyi etkilediği görülen virüs son olarak Cuma günü Tayland'da bir kişide rapor edildi.



Çin'de çarşamba günü hayatını kaybettiği açıklanan kişi Vuhan şehrinden 69 yaşında bir erkek. Çin'in ortasında yer alan bu şehir ölümcül SARS virüsü görülmeye başlanmadan önce Korona virüsünün de ortaya çıktığı ve tek bir ailenin tüm bireylerinin virüse yakalanarak yayılmaya başladığı yer.