Çin'de "gizemli solunum yolu hastalığı"nda vaka sayısı 59'a yükseldi - Son Dakika
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Çin'de "gizemli solunum yolu hastalığı"nda vaka sayısı 59'a yükseldi

7 saat önce

Çin'de nedeni henüz belirlenemeyen ve şiddetli akut solunum yolu sendromuna benzetilen (SARS) "gizemli solunum yolu hastalığı"nda vaka sayısı 59'a yükseldi.

Çin'de

Çin'de nedeni henüz belirlenemeyen ve şiddetli akut solunum yolu sendromuna benzetilen (SARS) "gizemli solunum yolu hastalığı"nda vaka sayısı 59'a yükseldi.

Yerel sağlık yetkilileri, Vuhan kentinde onlarca kişide görülen hastalığın, SARS olmadığını belirtti.

Vuhan kenti sağlık komisyonundan yapılan açıklamada, hastalığın görüldüğü kişi sayısının 59'a çıktığı belirtildi.

Hastaların karantina altında tedavi gördüğünün aktarıldığı açıklamada, bu kişilerden 7'sinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Açıklamada, yapılan ilk incelemelerin hastalığın SARS, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS), influenza, kuş gribi ve adenovirus olma ihtimalini ortadan kaldırdığının altı çizildi.

Komisyon tarafından cuma günü yapılan açıklamada, hastalarda en sık görülen belirtinin ateş olduğu, nefes darlığı ve akciğer enfeksiyonlarının "az sayıda" vakada görüldüğü kaydedilmişti.

Komisyon, yeni bir zatürre türü olduğu sanılan hastalığın bugüne kadar insandan insana bulaşabildiğine dair net bir bulguya rastlanmadığına işaret etmişti.

Hastalığın ülkenin güneyinden gelen deniz ürünlerinin satıldığı bir pazardan bulaştığı ihtimali üzerinde duruluyor.


Komisyon, söz konusu deniz ürünleri pazarının dezenfekte edildiğini ve salgınla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktarmıştı.

Hong Kong'da "gizemli hastalık" 15 kişide görüldü


Hong Konglu yetkililer, yeni bir zatürre türü olduğu sanılan hastalığın geçen aydan bu yana 15 kişide görüldüğünü belirtti.

Hong Kong sağlık yetkilileri, yakın zaman önce Vuhan'ı ziyaret ettikten sonra ateş ve solunum yolu enfeksiyonları belirtileri görülen toplam 15 kişinin tedavi gördüğünü bildirdi.

Hastanelere ve doktorlara, son 14 gün içinde Vuhan'a giden herhangi birinde görülen ateş vakalarını bildirmeleri talimatı verildi.

8 kişiye soruşturma


Hong Kong basınından Apple Daily gazetesi de Vuhan'da vakanın SARS olduğu yönünde paylaşımda bulunan 8 kişi hakkında toplumu yanlış yönlendirdikleri gerekçesiyle soruşturma açıldığını iddia etmişti.


Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, dünya genelinde bugüne kadar 8 binden fazla kişide SARS virüsü görülürken, bunlardan 775'i hayatını kaybetti.


SARS nedeniyle 2003 yılında Çin'de 349, Hong Kong'da 299 kişi yaşamını yitirmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 08:40 Kaynak: AA
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