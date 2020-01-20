Çin'de 'gizemli virüs' yayılmaya ve can almaya devam ediyor - Son Dakika
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Çin'de 'gizemli virüs' yayılmaya ve can almaya devam ediyor

7 saat önce

Çin’in Vuhan kentinde aralık ayında tespit edilen SARS benzeri "gizemli virüs"ten etkilenenlerin sayısı 200'ü aştı, virüs nedeniyle ölenler ise 3'e yükseldi.

Çin'de 'gizemli virüs' yayılmaya ve can almaya devam ediyor, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde aralık ayında tespit edilen SARS benzeri "gizemli virüs"ten etkilenenlerin sayısı 200'ü aştı, virüs nedeniyle ölenler ise 3'e yükseldi.


Hubey eyaletine bağlı Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, SARS benzeri 'gizemli virüs' hafta sonu Vuhan'da 136, Pekin'de 2 ve Guangdong eyaletinde bir kişide daha tespit edildi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:01 
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