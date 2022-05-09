Çin'de gökyüzü kızıla boyandı - Son Dakika
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Çin'de gökyüzü kızıla boyandı

09.05.2022 10:07
Çin'de gökyüzü kızıla boyandı

- Çin'de gökyüzü kızıla boyandı Çin'in doğusundaki Zhoushan kentinde gökyüzünün renginin kızıla dönmesi paniğe neden oldu.

- Çin'de gökyüzü kızıla boyandı

PEKİN - Çin'in doğusundaki Zhoushan kentinde gökyüzünün renginin kızıla dönmesi paniğe neden oldu.

Çin'in Zhejiang eyaletinin Zhoushan kentinde Cumartesi günü akşam saatlerinde gökyüzü kızıla boyandı. Gökyüzünün renginin değişmesi nedeniyle bölge sakinleri panik yaşarken, yetkililer açıklama yaptı. Zhoushan meteoroloji bürosundan yapılan açıklamada, gökyüzünün kızıla dönmesinin nedeninin ışık kırılması ve limandaki gemilerin ışığının yansıması olabileceği belirtildi. Meteoroloji bürosundan bir yetkili, olayın yaşandığı gün havanın sisli ve bulutlu olduğunu, ışığın alçak seviyedeki bulutlardan yansımış olabileceğini kaydetti.

Çin'de gökyüzü kızıla boyandı
Çin'de gökyüzü kızıla boyandı
Çin'de gökyüzü kızıla boyandı
Çin'de gökyüzü kızıla boyandı

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Çin'in Zhoushan şehrinde gökyüzü kızıla boyandı! Telefonla çekilen görüntüler büyük ses getirdi Çin'in Zhoushan şehrinde gökyüzü kızıla boyandı! Telefonla çekilen görüntüler büyük ses getirdi Çin'de gökyüzü kırmızıya büründü! Görüntüler dünyada gündem oldu Çin'de gökyüzü kırmızıya büründü! Görüntüler dünyada gündem oldu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çin'de gökyüzü kızıla boyandı - Son Dakika


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