Çin'de gökyüzü kızıla boyandı - Son Dakika
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Çin'de gökyüzü kızıla boyandı

09.05.2022 10:38

Çin'in doğusundaki Zhoushan kentinde gökyüzünün renginin kızıla dönmesi paniğe neden oldu.

Çin'in doğusundaki Zhoushan kentinde gökyüzünün renginin kızıla dönmesi paniğe neden oldu.

Çin'in Zhejiang eyaletinin Zhoushan kentinde Cumartesi günü akşam saatlerinde gökyüzü kızıla boyandı. Gökyüzünün renginin değişmesi nedeniyle bölge sakinleri panik yaşarken, yetkililer açıklama yaptı. Zhoushan meteoroloji bürosundan yapılan açıklamada, gökyüzünün kızıla dönmesinin nedeninin ışık kırılması ve limandaki gemilerin ışığının yansıması olabileceği belirtildi. Meteoroloji bürosundan bir yetkili, olayın yaşandığı gün havanın sisli ve bulutlu olduğunu, ışığın alçak seviyedeki bulutlardan yansımış olabileceğini kaydetti.

(Cenk Özkömür - İHA)

Çin'de gökyüzü kızıla boyandı
Çin'de gökyüzü kızıla boyandı
Çin'de gökyüzü kızıla boyandı
Çin'de gökyüzü kızıla boyandı

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Görenler şaştı kaldı! Çin'de gökyüzü kızıla boyandı Görenler şaştı kaldı! Çin'de gökyüzü kızıla boyandı Çin'de gökyüzü kızıla boyandı Çin'de gökyüzü kızıla boyandı Video: Çin, Tianzhou-4 Kargo Uzay Aracını Fırlatmaya Hazırlanıyor Video: Çin, Tianzhou-4 Kargo Uzay Aracını Fırlatmaya Hazırlanıyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Meteoroloji, Cumartesi, Zhejiang, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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