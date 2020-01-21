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Çin'de görülen 'gizemli hastalık' ABD'ye sıçradı: İlk vakanın durumu ağır
11 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Washington eyaletinde bir kişide Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve zatürreye benzetilen "gizemli" hastalığa neden olan koronavirüsü tespit edildi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Washington eyaletinde bir kişide Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve zatürreye benzetilen "gizemli" hastalığa neden olan koronavirüsü tespit edildi.
Çin ziyaretinin ardından hastalanan ve Washington'da tedavi altına alınan kişinin, Vuhan'da görülen koronavirüsünün aynısını taşıdığı belirtildi. Durumu ağır olduğu ifade edilen kişinin kimliği açıklanmadı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:02
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