Çin'de görülen 'gizemli hastalık' ABD'ye sıçradı: İlk vakanın durumu ağır - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin'de görülen 'gizemli hastalık' ABD'ye sıçradı: İlk vakanın durumu ağır - Son Dakika Dünya

Çin'de görülen 'gizemli hastalık' ABD'ye sıçradı: İlk vakanın durumu ağır

11 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Washington eyaletinde bir kişide Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve zatürreye benzetilen "gizemli" hastalığa neden olan koronavirüsü tespit edildi.

Çin'de görülen 'gizemli hastalık' ABD'ye sıçradı: İlk vakanın durumu ağır, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Washington eyaletinde bir kişide Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve zatürreye benzetilen "gizemli" hastalığa neden olan koronavirüsü tespit edildi.


Çin ziyaretinin ardından hastalanan ve Washington'da tedavi altına alınan kişinin, Vuhan'da görülen koronavirüsünün aynısını taşıdığı belirtildi. Durumu ağır olduğu ifade edilen kişinin kimliği açıklanmadı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Washington, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:02 
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