Çin'de görülen koronavirüs salgını ABD'ye ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'de görülen koronavirüs salgını ABD'ye ulaştı - Son Dakika

Çin'de görülen koronavirüs salgını ABD'ye ulaştı

6 saat önce

ABD'nin Washington eyaletinde bir kişide Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve zatürreye benzetilen "gizemli" hastalığa neden olan koronavirüsü tespit edildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Çin ziyaretinin ardından hastalanan ve Washington'da tedavi altına alınan kişinin, Vuhan'da görülen koronavirüsünün aynısını taşıdığı belirtildi. Durumu ağır olduğu ifade edilen kişinin kimliği açıklanmadı.

VİRÜSTEN 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yeni koronavirüsten kaynaklanan salgında şimdiye kadar 6 kişi hayatını kaybetti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, koronavirüsün dün 77 kişide teşhis edildiğini, ülke genelinde vaka sayısının 291'e çıktığını bildirmişti. Yeni vakaların 72'sinin Hubey eyaletinde, 2'sinin Şanghay'da, 3'ünün de Pekin'de görüldüğü belirtilmişti. Virüs, Çin'de 25 Ocak itibarıyla başlayacak Çin Yeni Yılı (Bahar Bayramı) dolayısıyla tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyen milyonlarca kişi açısından da risk oluşturuyor.

GİZEMLİ HASTALIK İLK ÇİN'DE GÖRÜLDÜ

Söz konusu salgın, 2002 ve 2003'te yüzlerce kişinin ölümüne yol açan şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS) salgınını hatırlattığından ülkede endişeye yol açmıştı. Çinli yetkililer, gizemli hastalığa ilişkin yapılan ilk incelemelerin, hastalığın SARS, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS), influenza, kuş gribi ve adenovirus olmadığını gösterdiğini ifade etmişti. Hong Konglu uzmanlar, virüsün genetik yapısının SARS ile yüzde 80 örtüştüğünü belirtmişti. Hong Kong, Tayvan, Güney Kore, Japonya ve Tayland'da da hastalık belirtilerini gösteren kişiler tedavi altına alınmıştı.

Çin'de görülen koronavirüs salgını ABD'ye ulaştı
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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Washington, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 10:34 Kaynak: AA
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