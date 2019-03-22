Son Dakika Haberleri: Çin'de Gübre Fabrikasında Patlama: 44 Ölü, 640 Yaralı
BBC

Çin'de Gübre Fabrikasında Patlama: 44 Ölü, 640 Yaralı

50 dakika önce

Çin'in doğusundaki bir gübre fabrikasında büyük bir patlama meydana geldi.

Çin'de Gübre Fabrikasında Patlama: 44 Ölü, 640 Yaralı, System.String[]
Çin'in doğusundaki Yancheng kentinde bulunan bir gübre fabrikasında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada, en 44 kişi yaşamını yitirirken, 640 kişi hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. Patlamanın 2,2 büyüklüğünde bir yer sarsıntısına neden olduğu açıklandı.

Bu olay, şu ana kadar Çin'de 2015 yılından bu yana meydana gelen en büyük endüstriyel kaza oldu.

2015 yılında Tianjin kentinde bulunan bir kimya deposunda iki patlama olmuş ve 160 kişi hayatını kaybederken, 1000'den fazla insan da yaralanmıştı.

Resmi haber ajansı Şinhua, hastaneye kaldırılanlardan 32'sinin durumunun kritik olduğunu, 58'inin de ağır yaralandığını duyurdu.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:19 

Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çimsa, Cemex'in Fabrikasını 180 Milyon Dolara Satın Alıyor Şeker Fabrikalarından İlginç Yasak! Sadece TRT Haber İzlenecek Fabrikada Plastik Yıkama Havuzuna Düşen İşçi Öldü Kumar Borcu Yüzünden Kızını İnternetten Satışa Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 07:09:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin'de Gübre Fabrikasında Patlama: 44 Ölü, 640 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]