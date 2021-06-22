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Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti - Son Dakika

Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti

22.06.2021 09:53

Çin'de bir inşaat şirketi, 28 saat 45 dakikada 10 katlı bir bina inşa etti. Çok iyi birsürede tamamlanan binaların parçaları konteyner büyüklüğünde olup ayrı ayrı üretilirken, şirketin yayınladığı video sosyal medyada gündem oldu.

Çinli inşaat şirketi Broad Group, Çin'in Changsha kentinde 28 saat 45 dakikada 10 katlı bir bina inşa etti. Şirket, binanın inşasında prefabrik yapı sistemleri teknolojisi kullanarak, önceden bir fabrikada üretilen küçük bağımsız modüler birimleri birleştirerek binayı inşa etti.

AYRI PARÇALAR VİNÇ YARDIMIYLA MONTE EDİLDİ

Konteyner boyutundaki prefabrik bağımsız modüler birimler, şantiye alanına kamyonlar ile taşındı ve vinç yardımı ile birbirinin üzerine konularak monte edildi. Bina tamamlandıktan sonra ise su ve elektrik sistemleri kuruluyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Şirket tarafından 13 Haziran'da paylaşılan binanın inşasına dair görüntüler ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Şirket yaptığı binayı ise "Standart konteyner boyutu, dünya çapında düşük maliyetli nakliye. Son derece basit yerinde kurulum" ifadelerine yer verdi. Öte yandan, Broad Group, 2015 yılında da 57 katlı bir kuleyi aynı teknolojiyi kullanarak 19 günde inşa etmişti.

Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti

Çin Halk Cumhuriyeti, Prefabrik, Changsha, İnşaat, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti - Son Dakika Ekonomi


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