Çin'de, "çete ve hizip oluşturmakla" suçlanan eski bakan yardımcısı idama mahkum edildi - Son Dakika
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Çin'de, "çete ve hizip oluşturmakla" suçlanan eski bakan yardımcısı idama mahkum edildi

23.09.2022 12:38
Çin'de, "çete ve hizip oluşturmakla" suçlanan eski bakan yardımcısı idama mahkum edildi

Çin'de "güvenlik kurumlarında çete ve hizip oluşturmakla" suçlanan eski Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Sun Licun, ölüm cezasına çarptırıldı.

Çin'de "güvenlik kurumlarında çete ve hizip oluşturmakla" suçlanan eski Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Sun Licun, ölüm cezasına çarptırıldı.

Cilin eyaletinin merkezi Çangçun şehrindeki Orta Halk Mahkemesinde görülen davada Sun, "rüşvet", "borsa manipülasyonu" ve "yasa dışı silah bulundurmak" suçlarından hüküm giydi.

Mahkeme, emniyet teşkilatı ile mülkü idarede üst düzey görevler yürüttüğü 2001-2021'de 646 milyon yuan (yaklaşık 91 milyon dolar) rüşvet almakla suçladığı Sun'u iki yıl ertelemeyle idama mahkum etti.

Sun ayrıca "borsa manipülasyonu" suçundan 8 yıl hapis ve 1 milyon yuan (140 bin dolar) para cezası ile "yasa dışı silah bulundurmak" suçundan 5 yıl hapis cezası aldı.

Tüm siyasi haklarından mahrum edilen sanığın, mal varlığına el konuldu.

Kararda, iki yıl ertelemenin ardından ölüm cezasının ömür boyu hapse çevrilebileceği, ancak ceza indirimi veya şartlı tahliyenin söz konusu olmayacağı belirtildi.

53 yaşındaki Sun, üst düzey emniyet, istihbarat ve yargı yetkililerine yönelik soruşturma kapsamında Nisan 2020'de gözaltına alınmıştı.

Komünist Partisi Merkez Disiplin Soruşturma Komisyonu Ekim 2021'de Sun'u partiden ihraç etmiş, eski polis şefi, "kişisel menfaatleri için güvenlik kurumlarında çete ve hizip oluşturmakla" suçlanmıştı.

Üç bürokrata idam, üç emniyet müdürüne hapis

Sun ile aynı soruşturmada gözaltına alınan eski Adalet Bakanı Fu Cınghua (67) ile eski Jiangsu eyaleti Siyasi ve Yasal İşler Komisyonu Sekreteri Vang Likı'ya (57) da dün aynı mahkeme tarafından iki yıl ertelemeyle idam cezası verilmişti.

Sun liderliğinde hizip oluşturarak onunla suç birliği yapmakla suçlanan üç eski emniyet müdürü de önceki gün Hıbey eyaletinin farklı şehirlerinde görülen davalarda rüşvet ve görevini kötüye kullanma suçundan hapis cezaları almıştı.

Eski Şanghay Emniyet Müdürü Gong Daoan (58) ömür boyu, eski Çongçing Emniyet Müdürü Dıng Huilin (57) 15 yıl, eski Şaanşi Emniyet Müdürü Liu Şinyun (60) 14 yıl hapse mahkum edilmişti.

Öte yandan Çin'in istihbarat kurumu Devlet Güvenliği Bakanlığının eski Disiplin Komitesi Başkanı Liu Yanping, aynı soruşturma kapsamında, 1 Eylül'de Komünist Partiden ihraç edilmişti. Liu hakkındaki henüz yargı süreci başlatılmadı.

Yargılamaların, Komünist Partinin gelecek ay yapacağı 20. Ulusal Kongresi öncesinde sonuçlandırılması dikkati çekti.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Mahkum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de, 'çete ve hizip oluşturmakla' suçlanan eski bakan yardımcısı idama mahkum edildi - Son Dakika

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