- Çin'de Güz Ortası Festivali - Son Dakika

- Çin'de Güz Ortası Festivali

PEKİN - Çin'in dört bir yanındaki insanlar, 1 Ekim'de başlayacak olan Ulusal Günü ve Güz Ortası Festivali'ni kutlamak için eğlence dolu etkinlikler düzenliyor.

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Dalian şehrinde, ulusal bayraklar ve çiçeklerle süslenmiş sokaklarda festival havası hissediliyor. Geçen Pazar günü, doğu Çin'in Anhui eyaletindeki Hefei şehri, binden fazla sakinin ve gönüllünün kırmızı ve sarı renkte giyinerek "Hefei Çin'i Seviyor" yazan dev bir model oluşturan etkinlik düzenledi.

Yine aynı gün, Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Langzhong şehri sakinleri, Ulusal Gün tatilini kutlamak için özel mesajlarla 100 metre uzunluğunda bir kurdele boyadı. İlkokul öğrencisi Zhang Yaling, "Ana vatanımızın 71. doğum gününü kutlamak için iki kırmızı fener çizdim" dedi. Çin'in Guangzhou şehrindeki manzaralı yerler de cumartesi gecesi Wenhua Park'ta bir ışık gösterisiyle kutlama yaptı.

Güz Ortası Festivali, ülkenin dört bir yanından aile üyelerini bir araya getiren en önemli geleneksel Çin festivallerinden biridir.