Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıl dönümü kutlandı

01.10.2022 15:46
Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıl dönümü kutlandı

Çin'de Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıl dönümü kutlamaları yapıldı.

Çin'de Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıl dönümü kutlamaları yapıldı.

Başkent Pekin'de sabah saatlerinde Tiananmen Meydanı'nda düzenlenen törende, Çin bayrağı, gün doğumunda göndere çekildi.

Devlet Konseyi, "Ulusal Gün" olarak kutlanan yıl dönümü onuruna dün gece resepsiyon düzenledi. Resepsiyona Devlet Başkanı Şi Cinping, Başbakan Li Kıçiang, Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) Başkanı Li Canşu, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHDK) Başkanı Vang Yang, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Birinci Sekreteri Vang Huning, ÇKP Merkezi Disiplin Komisyonu Başkanı Cao Lıci, Başbakan Yardımcısı Han Cıng, Devlet Başkanı Yardımcısı Vang Çişan ve davetliler katıldı.

Başbakan Li, resepsiyonda yaptığı konuşmada, "Çin içinde ve dışındaki karmaşık zorlu gelişmelere rağmen ulusça, merkezinde Yoldaş Şi Cinping'in olduğu ÇKP Merkez Komitesi önderliğinde güçlü bir şekilde ve kararlılıkla hızla ileriye gidiyoruz." dedi.

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintag) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi (ÇKP) güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen Komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

İç savaşı kaybeden Koumintag üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek burada geçici hükümet kurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasındaki ayrılık hala sürüyor.

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Çin Devlet Konseyi, Ulusal Gün Dolayısıyla Resepsiyon Verdi Çin Devlet Konseyi, Ulusal Gün Dolayısıyla Resepsiyon Verdi Xi'nin Çkp'nin Yeni Dönemdeki Tarihi Misyonuna İlişkin Makalesi Yayınlanacak Xi'nin Çkp'nin Yeni Dönemdeki Tarihi Misyonuna İlişkin Makalesi Yayınlanacak
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 73. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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