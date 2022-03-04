Çin'de Halk Siyasi Danışma Konferansının yıllık genel kurulu başladı - Son Dakika
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Çin'de Halk Siyasi Danışma Konferansının yıllık genel kurulu başladı

04.03.2022 17:46
Çin'de Halk Siyasi Danışma Konferansının yıllık genel kurulu başladı

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (CPPCC) Ulusal Komitesinin yıllık genel kurulunun açılış oturumu yapıldı.

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (CPPCC) Ulusal Komitesinin yıllık genel kurulunun açılış oturumu yapıldı.

Başkent Pekin'de Büyük Halk Meclisinde gerçekleştirilen oturuma, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Komünist Partinin önde gelenleri katıldı.

Oturumda, 13. Ulusal Komitenin 5. Genel Kurulu'nun gündemi görüşülerek onaylandı.

CPPCC Ulusal Komitesi Başkanı Vang Yang, toplantıda, komitenin çalışma raporunu sundu.

Komitenin son yıldaki faaliyetlerinin Ulusal Halk Kongresinin (NPC) geçen yıl kabul ettiği 14. Beş Yıllık Plan'a iyi bir başlangıç yapılmasına odakladığını belirten Vang, genel kurulda halkın ve ülkenin refahını temin edecek istikrarlı ve sağlam bir ekonomik ortamın, sosyal iklimin ve sağlıklı siyasal atmosferin birlikte sürdürülmesine yönelik önerilere yer verilmesi çağrısında bulundu.

CPPCC Ulusal Komitesi Başkan Yardımcısı Liu Şinçıng da katılımcılara Danışma Konferansı üyelerinin sunduğu öneriler hakkında bilgi verdi.

Liu, bu yıl toplam 6 bin 117 önerinin komiteye sunulduğunu aktardı.

Çin siyasal sistemi içinde danışma meclisi işlevini yerine getiren CPPCC'nin, toplumun farklı kesimlerini temsil eden 2 binden fazla üyesi buluyor.

Meclis yıllık genel kurul toplantısını yasama organı niteliğindeki Ulusal Halk Kongresi ile aynı günlerde yapıyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Komünist, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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