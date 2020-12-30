Çin'de halka Bahar Bayramı'nda "gereksiz seyahatlerden kaçının" çağrısı - Son Dakika

Çin'de yılın en fazla seyahatinin yaşanacağı Çuncie (Bahar Baramı) öncesi artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının salgın riskini artıracağı belirtilerek, halka "gereksiz seyahatlerden kaçınmaları çağrısı" yapıldı.

Ulusal Sağlık Komisyonunun yazılı açıklamasında, ülkede 11 Şubat'ta başlayacak Bahar Bayramı tatili öncesinde artan vakalar ve Kovid-19'un bir türünün ortaya çıkması nedeniyle salgın önlemlerinin sıkılaştırılacağı belirtildi.

Halka "kişisel korunma ve salgın riskini azaltma" başlıklarıyla açıklanan önlemlerde, kamuya açık alanlarda ve toplu ulaşım araçları ve asansörlerde maske takılması, kişisel hijyene dikkat edilmesi, toplu etkinliklerin azaltılması, sosyal mesafenin en az bir metre olarak sürdürülmesi uyarısı yapıldı.

Bayram tatilinde yurt dışı ve içi seyahatlerin artmasından dolayı salgının yayılma riskinin yüksek olduğuna işaret edilen açıklamada, ülkede nüfusu 280 milyona ulaşan göçmen işçilere şartlar izin verdiği ölçüde çalıştıkları yerlerde kalmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca işçilere gerekirse fazla mesai ücreti verilmesi, bayramda memleketlerine yapacakları seyahatlerde ise dikkatli şekilde hareket edilmesi gerektiği kaydedildi.

Çin Kültür ve Turizm Bakanı Liu Kıcı da yaptığı açıklamada, seyahatlerin makul şekilde ayarlanması ve acil olmayan ve gereksiz yurt dışı seyahatlerinden kaçınılması gerektiğini bildirdi.

Liu, ülkedeki turistlere de Kovid-19 salgını nedeniyle orta ve yüksek riskli bölgelere gitmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Ülkede her yıl başından ve sonrasından ek izinler alınarak 40 güne kadar çıkarılan Bahar Bayramı tatili bu yıl 11 Şubat'ta başlayacak.

Ülkenin dört bir yanından milyonlarca insanın memleketlerine gitmek için yola revan olduğu bu bayramda, yılın en büyük seyahat hareketi yaşanıyor. Bayramda seyahat edenler arasında en büyük nüfusu ise sayıları yaklaşık 280 milyonu bulan göçmen işçiler oluşturuyor.