Çin'de halka yasak olan sosyal medya, diplomatların kullanımına açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'de halka yasak olan sosyal medya, diplomatların kullanımına açıldı - Son Dakika

Çin'de halka yasak olan sosyal medya, diplomatların kullanımına açıldı

6 saat önce

Çin, vatandaşlarına yönelik sosyal medya yasaklarını sürdürürken Twitter ve Facebook gibi platformları diplomatların ve hükümet görevlilerinin kullanımına açtı.

Çin'de halka yasak olan sosyal medya, diplomatların kullanımına açıldı, System.String[]

Çin, vatandaşlarına yönelik sosyal medya yasaklarını sürdürürken Twitter ve Facebook gibi platformları diplomatların ve hükümet görevlilerinin kullanımına açtı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang, yaptığı açıklamada, söz konusu adımla ülke dışındaki insanlarla daha iyi iletişim kurulabileceği ve Çin'in politikalarının daha iyi tanıtılabileceğini belirtti.

Geng, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarını diplomatların ve hükümet görevlilerinin kullanımına açmakla uluslararası alanda iletişimi sosyal medya platformlarıyla güçlendirmeye yönelik Çin'in isteğini vurguladığını dile getirerek, ülkede interneti kanunlar ve düzenlemeler uyarınca yönettiklerini kaydetti.

Çin'de Facebook ve Twitter gibi yabancı menşeli sosyal medya araçlarına erişim yasakları bulunurken, bunlara alternatif olarak ortaya çıkan Wechat ve Weibo gibi sosyal paylaşım platformları yönetimin teknolojiyi sosyal denetim aracı olarak kullanabilmesine de fırsat veriyor.

Hong Kong'da göstericilerin sosyal paylaşım sitelerini aktif olarak kullanmasının Çin'in bu platformlara karşı endişelerini arttırdığı belirtiliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Facebook, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:26 Kaynak: AA
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