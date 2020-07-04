Çin'de hamile kadın sel felaketinin ortasında ortasında doğum yaptı - Son Dakika

Çin'de 60 bin insanın etkilendiği sağanak yağışların getirdiği sel hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Çongçing eyaletinde hamile bir kadın kamyon lastiği içinde doğum yaptı.

Çin'de 60 bin insanın etkilendiği sağanak yağışların getirdiği sel baskınları sürüyor.Çongçing eyaletinde sel ortasında kalan hamile kadın kamyon lastiğinin içinde doğum yaptı. Çevredeki kişilerin yardımıyla dünyaya gelen bebeğe, Çince dilinde "Suda doğan" anlamına gelen Shuisheng ismi verildi. Yeni doğan bebek ve annenin durumunun iyi olduğu, hastanede müşhade altında alındığı ifade edildi. Çin medyası, yaşanan sel bilançosuna ilişkin, 60 bin kişinin etkilendiğini, 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 bin 50'ye yakın kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

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