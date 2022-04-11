Çin'de Hangcou şehrinin eski parti sekreteri rüşvetle suçlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de Hangcou şehrinin eski parti sekreteri rüşvetle suçlandı

11.04.2022 20:22
Çin'de Hangcou şehrinin eski parti sekreteri rüşvetle suçlandı

Çin'de geçen yıl ağustosta gözaltına alınan ve hakkında soruşturma başlatılan Cıciang eyaletinin Hangcou kenti eski Komünist Parti Sekreteri Cou Ciangyong'un rüşvet suçlamasıyla yargılanacağı bildirildi.

Çin'de geçen yıl ağustosta gözaltına alınan ve hakkında soruşturma başlatılan Cıciang eyaletinin Hangcou kenti eski Komünist Parti Sekreteri Cou Ciangyong'un rüşvet suçlamasıyla yargılanacağı bildirildi.

Çin Yüksek Halk Savcılığından yapılan açıklamaya göre, Ulusal Denetim Komisyonunun yürüttüğü soruşturmanın ardından Cou'nun Anhui eyaletinin Çucou şehrinde yargılanacak.

Cou, "konumunu kullanarak başkalarına gayrimeşru fayda sağlamak", "yüklü miktarda rüşvet almak" suçlamalarıyla yargılanacak.

Eski Komünist Partisi yetkilisi, Ağustos 2021'de gözaltına alınmış, Merkezi Disiplin Komisyonu ve Ulusal Denetim Komisyonu hakkında iki ayrı soruşturma başlatmıştı.

Merkezi Disiplin Komisyonu, ocak ayında "yasaları ve parti disiplinini ihlal ettiği gerekçesiyle" Cou'nun partiden ihracına ve kamu görevinden uzaklaştırılmasına karar vermişti.

Cou, ayrıca "sermayenin düzensiz genişlemesine aracılık etmekle" suçlanmıştı.

Eski Parti Sekreteri'nin en yüksek dereceli kamu yetkilisi olarak görev yaptığı Hangcou kenti, internet şirketi Alibaba'nın da merkezinin yer aldığı, Çin'in en önemli finans ve ticaret merkezlerinden biri konumunda bulunuyor.

YORUMLAR
500
Tesla'nın Çin'deki Fabrikası, Yılın Birinci Çeyreğinde 180.000'den Fazla Otomobil Sattı Tesla'nın Çin'deki Fabrikası, Yılın Birinci Çeyreğinde 180.000'den Fazla Otomobil Sattı Dünya Bankası Yetkilisi: Yabancı Şirketlerin Çin'de Kalmaya Devam Etmesi Bekleniyor Dünya Bankası Yetkilisi: Yabancı Şirketlerin Çin'de Kalmaya Devam Etmesi Bekleniyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Komünist Parti, Komünist, Rüşvet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de Hangcou şehrinin eski parti sekreteri rüşvetle suçlandı - Son Dakika


Son Dakika
19:34 Çok Güzel Hareketler'de Nihat Hatipoğlu göndermesi yapıldı, izleyenler gülmekten kırıldı!
19:21 Brezilya'da teknik direktörün kadın hakeme yaptığı ortalığı ayağa kaldırdı!
18:53 Buça'da 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı!
18:43 Kahreden olay! AVM'nin 3. katından düşen hamile kadın hayatını kaybetti
18:34 Doğan Alemdar, Rennes'e yıllar sonra ilki yaşattı
18:25 Arabada bebeği olan kadın sürücüye saldıran saldırgana 22 bin TL ceza
18:14 Putin'le Rusya'da görüşen Avusturya Başbakanı Nehammer: Dostane değildi
17:59 Rıdvan Dilmen açıkladı: Çok zor durum
17:52 Tarkan, hakkında çıkan iddialara yanıt verdi! "Geçcek" şarkısı büyük yankı uyandırmıştı
17:46 Tabut dansı videosu NFT'ye dönüştürülüp 1 milyon dolara satıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 20:30:26. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'de Hangcou şehrinin eski parti sekreteri rüşvetle suçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement