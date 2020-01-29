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Çin'de hangi egzotik ve vahşi hayvanlar yeniyor?
6 saat önce
Çin yemek kültürü denince "Masa hariç dört ayaklı herşeyi, gemi hariç yüzen herşeyi ve uçak hariç uçan herşeyi yerler" algısı bulunuyor. Çin'de tüketilen egzotik ve vahşi hayvanlar hangileri?
Çin yemek kültürü denince "Masa hariç dört ayaklı herşeyi, gemi hariç yüzen herşeyi ve uçak hariç uçan herşeyi yerler" algısı bulunuyor. Uygarlık tarihinde çok sayıda salgın hastalığın Asya ve özellikle Çin kaynaklı olmasının bu nedenle tesadüf olmadığı ve vahşi hayvanlarda hala modern tıp tarafından tanımlanmamış 1,7 milyon virüs çeşidinin bulunduğu belirtiliyor.
Peki Çin'de gerçekten hangi hayvanlar yeniyor? Koronavirüs'ün çıkış merkezi olan Vuhan'daki Huanan Balık Pazarı ile başlayalım. Burada çeşitli egzotik vahşi yaşam türleri satılıyor. Aralarında yavru kurtlar ve misk kedisi gibi kolay akla gelmeyecek canlılar bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:01
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