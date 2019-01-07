Son Dakika Haberleri: Çin'de Harbin Uluslararası Buz Festivali Başladı

Çin'de Harbin Uluslararası Buz Festivali Başladı

29 dakika önce

Çin'in Harbin şehri, dünyanın en büyük buz heykeli festivallerinden birine ev sahipliği yapıyor.

Çin'de Harbin Uluslararası Buz Festivali Başladı, System.String[]
Çin'in Harbin şehri, dünyanın en büyük buz heykeli festivallerinden birine ev sahipliği yapıyor. Birçok tarihi yapının buzdan minyatürünün yapıldığı festivale bu yıl 10 milyon ziyaretçinin katılması bekleniyor.

Dünyanın en büyük buz heykeli festivallerinden biri olan Harbin Uluslararası Buz Festivali, Çin'in Harbin kentinde başladı. Ocak ayının 5'inde başlayan festival bir ay boyunca açık olacak. Buzdan kalelerin, köprülerin, şatoların ve heykellerin yer aldığı festivalde, her gece üç boyutlu animasyon ve ışık gösterileri yapılıyor. Bu yıl 35'incisi düzenlenen festivalde, 600 bin metrekarelik alanda yaklaşık 100 eser sergilenecek.

Çin'in en soğuk şehirlerinden olan Harbin'e yaklaşık 10 milyon insanın festival için gelmesi bekleniyor. Sıfırın altında 12 derece soğuğa rağmen festival alanına akın eden insanlar, ünlü yapıların buzdan minyatürlerinin yanında fotoğraf çekiliyor. Dünyanın 12 farklı ülkesinden anıtların buz minyatürlerinin sergilendiği festivalde ayrıca 2 bin 19 tane kardan adam bulunuyor. - HEYLONGCİANG

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:13 Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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