Çin'de hasta kocasına mızıkayla şifa oluyor - Son Dakika

Çin'de hasta kocasına mızıkayla şifa oluyor
20.11.2020 12:20
Çin'de böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize bağlanan Yang Deyou, eşi Tong Longbao'nun çaldığı mızıka ile hayat buluyor.
Çin'de böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize bağlanan Yang Deyou, eşi Tong Longbao'nun çaldığı mızıka ile hayat buluyor.
Çin'in başkenti Pekin'de böbrek yetmezliği nedeniyle 2017 yılından bu yana 500'den fazla kez diyalize giren 84 yaşındaki Yang Deyou, eşi ?Tong Longbao'nun kendisine çaldığı mızıka ile mutluluk buluyor. Tedavi sürecinden beri eşine mızıka çalan Longbao yerel medyaya yaptığı açıklamada "O benim kocam ve hasta. Onunla olmak zorundayım. Ben onsuz yaşayamam o da bensiz. Biz birbirimize bağlıyız. Ağrıları azalsın diye her daim mızıka çalıyorum. Mutlu olduğunu gözlerinden anlıyorum" dedi. Öte yandan yerel medya çiftin 54 yıldır evli olduğu belirtti.
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