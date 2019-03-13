Son Dakika Haberleri: Çin'de Hava Kirliliği 2018'de Geriledi

Çin'de Hava Kirliliği 2018'de Geriledi

23 dakika önce

Çin Çevre Bakanlığı tarafından bu hafta başında verdiği bir demeçte, hükümet'in hava kirliliğine karşı giriştiği kampanyanın sonucu olarak hava kalitesinin, 2017'den sonra 2018'de de ciddi şekilde arttığını açıkladı.

Çin'de Hava Kirliliği 2018'de Geriledi, System.String[]

Aslında son on yıllarda Çin'in büyük kentleri, baş döndürücü gelişme ve olağanüstü büyümene karşın olumsuz yönü olarak genellikle gri bir kirli havayla karşı karşıya kaldı. Milyonlarca insanı yoksulluktan çıkaran bu ekonomi mucizesi, önemli ölçüde de çelik, kömür üretimi gibi endüstrilere dayalıydı. Ancak son bakanlık raporuna göre insan solunumu için zararlı partiküller 2018'de, 338 kentte yapılan ölçümlere göre, bir yıl öncesine oranla %9,3 oranında azalmış bulunuyor.

Aynı zararlı partiküller 2017 yılında da, bir önceki yıla kıyasla %6,5 oranında azalmıştı. Hükümetin sonuçları gittikçe daha olumlu sayısal değerlere ulaşan mücadelesini 2019 yılında da sürdüreceği bildiriliyor.

Bu bağlamda küresel bir ekonomik yavaşlamaya rağmen, Çin'in "çevreyi büyümeye kurban etmeyeceği" görüşü, bir basın konferansı sırasında,Ekoloji ve Çevre Bakanı Li Ganjie tarafından açıklandı. Li, Çin Yasama ve Danışma Meclisi Yıllık toplantısı bağlamında yaptığı konuşmada, "Her türlü gevşemeye, gözetim ve denetimin yumuşatılmasına ve çevreye ilişkin mevzuatın esnetilmesine kesinlikle karşıyız" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:37 Kaynak: Bültenler

Ekonomi, Hükümet, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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