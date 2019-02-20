Son Dakika Haberleri: Çin'de Hava Kirliliği Alarmı

Çin'de Hava Kirliliği Alarmı

56 dakika önce

Çin'in kuzeyindeki Tiencin kentinde yoğun hava kirliliği nedeniyle turuncu alarm verildiği belirtildi.

Çin'de Hava Kirliliği Alarmı, System.String[]
Çin'in kuzeyindeki Tiencin kentinde yoğun hava kirliliği nedeniyle turuncu alarm verildiği belirtildi.

Tiencin Belediyesi Ekoloji ve Çevre Bürosundan yapılan açıklamaya göre, kentte cumartesiye kadar etkili olması beklenen yoğun hava kirliliği nedeniyle turuncu alarm verildi. Bu kapsamda çocuklara, yaşlılara, kap hastalarına, akciğer hastalarına, alerjik rahatsızlıkları olanlara kapalı alanlarda kalmaları tavsiye edilirken, kent halkına açık alanlardaki etkinliklerini azaltmaları, dışarı çıkarken gerekli önlemleri almaları yönünde uyarı yapıldı.

Ortaokul, ilkokul ve kreşlere açık alanlardaki ders ve etkinliklerini durdurmaları, kentteki sanayi işletmelerine de faaliyetlerini askıya almaları çağrısı yapıldı.

Bununla birlikte, inşaat faaliyetlerinin durdurulması, ağır iş makinelerinin yollara çıkmaması istendi.

Çin'de hava kirliliği sisteminde kırmızı, turuncu, sarı ve mavi olmak üzere 4 uyarı kodu bulunuyor. En yüksek ikinci alarm seviyesi olan turuncu, hava kalite indeksinin 200 sınırını aşması durumunda veriliyor.

Hava kirliliğiyle birlikte sağlığa zararlı PM2,5 partikülleri insanlarda endişeye neden oluyor.

Hızlı kalkınma ve sanayileşmenin bedeli olarak Çin'deki metropollerin çoğu, dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor. Çin, özellikle 2014'ten bu yana çevre ve hava kirliliğiyle mücadele etmeye çalışıyor.

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de her yıl yaklaşık 1,6 milyon kişi, hava kirliliğinin neden olduğu kalp ve akciğer hastalıkları yüzünden yaşamını yitiriyor.

Isınma ve elektrik enerjisinin büyük kısmının kömürden sağlandığı ülkede motorlu araçların sayısı 322 milyonu aşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:03 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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