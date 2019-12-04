Son Dakika Haberleri: Çin'de havai fişek fabrikasında patlama: 7 ölü
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Çin'de havai fişek fabrikasında patlama: 7 ölü

6 saat önce

Çin'de bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de havai fişek fabrikasında patlama: 7 ölü, System.String[]

Çin'de bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralının da olduğu patlamada, çevredeki evlerin camlarının kırıldığı belirtildi.

Patlama, Çin'in Hunan eyaletindeki Liuyang şehrinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana geldi. Yerel medya, patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi. Öte yandan, fabrikanın bulunduğu bölgedeki diğer yerleşim yerlerinin camlarının şok dalgası sebebiyle kırıldığı duyuruldu.

Ölü sayısının artmasından endişe duyuluyor.

Görüntü Dökümü

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-Patlama sonrası yükselen dumanlar

-Bölgeden görüntü


Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:52 Kaynak: DHA
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