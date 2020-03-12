Çin'de havayolu ile taşınan yolcu sayısı yüzde 84,5 azaldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Çin'de havayolu ile taşınan yolcu sayısı yüzde 84,5 azaldı - Son Dakika Ekonomi

Çin'de havayolu ile taşınan yolcu sayısı yüzde 84,5 azaldı

33 dakika önce

Çin'de Şubat ayında hava yolu ile taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84,5 azalarak 8,34 milyon oldu.

Çin'de havayolu ile taşınan yolcu sayısı yüzde 84,5 azaldı, System.String[]

Çin'de Şubat ayında hava yolu ile taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84,5 azalarak 8,34 milyon oldu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:53 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

17 soru-17 cevapla koronavirüse dair bütün merak edilenler
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir? Apple, cep telefonu temizliği için "koronavirüs rehberi" hazırladı

Son Dakika Haberleri
08:18 Piyasalarda koronavirüs çöküşü sürüyor
07:53 Twitter, 4.900 personelinden evden çalışmalarını istedi
07:53 Çin'de havayolu ile taşınan yolcu sayısı yüzde 84,5 azaldı
07:03 NBA, virüs nedeniyle tüm maçlarını süresiz olarak askıya aldı
05:08 Koronavirüs Çin’e mermer ihracatını yüzde 50 düşürdü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 08:26:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'de havayolu ile taşınan yolcu sayısı yüzde 84,5 azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]