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Çin'de havayolu ile taşınan yolcu sayısı yüzde 84,5 azaldı
33 dakika önce
Çin'de Şubat ayında hava yolu ile taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84,5 azalarak 8,34 milyon oldu.
Çin'de Şubat ayında hava yolu ile taşınan yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84,5 azalarak 8,34 milyon oldu.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:53
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