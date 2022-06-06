Çin'de Hayvanları Tasvir Eden Antik Taş Oymalar Bulundu - Son Dakika
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Çin'de Hayvanları Tasvir Eden Antik Taş Oymalar Bulundu

06.06.2022 15:22
Çin'de Hayvanları Tasvir Eden Antik Taş Oymalar Bulundu

YİNCHUAN, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin yerel kültürel kalıntı departmanı, bölgede yer alan Shizuishan şehrindeki Helan Dağı'nda yeni bir taş oyma (petroglif) alanı keşfedildiğini bildirdi.

YİNCHUAN, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nin yerel kültürel kalıntı departmanı, bölgede yer alan Shizuishan şehrindeki Helan Dağı'nda yeni bir taş oyma (petroglif) alanı keşfedildiğini bildirdi. İki ayı aşkın süre önce burada bir taş oyma alanı daha bulunmuştu. Ön incelemeye göre, boz kahverengi kumtaşı yüzeyine oyulmuş, yaklaşık 80 metre uzunluğunda 30'dan fazla tek imgeli taş oyma doğal bir galeri oluşturuyor. En büyüğü 1,68 metrekare olan yontma ve kazıma yoluyla yapılmış iyi durumdaki bu canlı resimlerde genelde hayvan sürüleri, geyikler ve bazı semboller tasvir edilmiş. Helan Dağı, Çin'in kuzeyindeki kaya resimlerinin ve taş oymaların merkezi olarak görülüyor. Burada şimdiye dek, 10.000 ila 3.000 yıl öncesine ait 10.000'den fazla kaya resmi ve oyma bulundu. Yerel yetkililere göre, bu son keşif, erken insan sosyal yaşamını ve ekonomik yapıları incelemek için güçlü kanıtlar sunuyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Toros Dağları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Hayvanları Tasvir Eden Antik Taş Oymalar Bulundu - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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SON DAKİKA: Çin'de Hayvanları Tasvir Eden Antik Taş Oymalar Bulundu - Son Dakika
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