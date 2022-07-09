Çin'de Haziran Ayında Tüfe Yüzde 2,5 Arttı - Son Dakika
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Çin'de Haziran Ayında Tüfe Yüzde 2,5 Arttı

09.07.2022 11:30
Çin'de Haziran Ayında Tüfe Yüzde 2,5 Arttı

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) Cumartesi günü, Çin'de enflasyon ölçümünde ana gösterge olan tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 yükseldiğini açıkladı.

BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) Cumartesi günü, Çin'de enflasyon ölçümünde ana gösterge olan tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 yükseldiğini açıkladı. NBS'nin kıdemli istatistikçilerinden Dong Lijuan, Çin'in TÜFE endeksinin aylık bazda bakıldığında ise etkin Kovid-19 kontrolü ve piyasaya yeterli tüketim malı arzı sayesinde Mayıs ayında yaşadığı yüzde 0,2 gerilemenin ardından Haziran'da bir önceki aya göre değişmeden kaldığını söyledi. NBS verilerine göre, Çin'de Haziran ayında gıda fiyatları aylık bazda, Mayıs'ta yaşanan yüzde 1,3'lük düşüşten daha yüksek bir oran olan yüzde 1,6 geriledi ve aylık tüketici enflasyonunu 0,3 yüzde puan aşağı çekti.

Çin'de temel gıda maddelerinden olan domuz etinin fiyatı Haziran'da bir önceki aya göre yüzde 2,9 arttı. Dong bu artışı bazı çiftçilerin stok yapmalarına, satış isteksizliğine ve salgının azalan etkileri yüzünden artan tüketici talebine bağlıyor. Gıda dışı fiyatlar Haziran'da Mayıs ayındaki yüzde 2,1'lik artışa kıyasla bir önceki yıla göre yüzde 2,5 arttı ve yıllık tüketici enflasyonunu yaklaşık 2,01 yüzde puan yukarı taşıdı. Benzin ve motorin fiyatları tırmanışını Haziran ayında da sürdürerek geçen yılın aynı ayına göre sırasıyla yüzde 33,4 ve yüzde 36,3 arttı. Uçak biletlerinde de bir yıl öncesine göre yüzde 28,1'lik yükseliş yaşandı. Cumartesi günü açıklanan bu veriler, Çin'de malların fabrika çıkış maliyetlerini ölçen üretici fiyat endeksinin (ÜFE) de Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 yükseldiğini gösteriyor.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Haziran Ayında Tüfe Yüzde 2,5 Arttı - Son Dakika

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