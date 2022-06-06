CHANGSHA, 6 Haziran (Xinhua) -- Arkeologlar, Çin'in orta kesiminde yer alan Hunan eyaletinin Miluo kentinde, Shang Hanedanlığı'nın (MÖ 1600-1046) son dönemlerine ait 25 mezar keşfetti. Kentin Quzici kasabasında keşfedilen ve on binlerce metrekareye yayılan Heiyuling mezar kompleksinden çok sayıda kültürel eser ortaya çıkarıldı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Hunan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çin'de Heiyuling Mezar Kompleksinden Çok Sayıda Kültürel Eser Ortaya Çıkarıldı - Son Dakika

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