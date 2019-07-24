Son Dakika Haberleri: Çin'de heyelan: 11 ölü
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Çin'de heyelan: 11 ölü

14 dakika önce

Çin'in güneybatısında meydana gelen heyelanda 11 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişiden ise haber alınamıyor.

Çin'de heyelan: 11 ölü, System.String[]
Çin'in güneybatısında meydana gelen heyelanda 11 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişiden ise haber alınamıyor.
Çin Merkezi Televizyonunun (CCTV) haberine göre, ülkenin Guicou eyaletine bağlı Guiyang kentinde bulunan Liupanşui kasabasında meydana gelen toprak kaymasında 11 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi kayboldu.
Heyelanın gerçekleştiği kasabada 21 ev yıkıldı. Kurtarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:35 Kaynak: AA
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