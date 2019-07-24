Çin'de heyelan: 11 ölü

Çin'in güneybatısında meydana gelen heyelanda 11 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişiden ise haber alınamıyor.

Çin'in güneybatısında meydana gelen heyelanda 11 kişi yaşamını yitirdi, 34 kişiden ise haber alınamıyor.

Çin Merkezi Televizyonunun (CCTV) haberine göre, ülkenin Guicou eyaletine bağlı Guiyang kentinde bulunan Liupanşui kasabasında meydana gelen toprak kaymasında 11 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi kayboldu.

Heyelanın gerçekleştiği kasabada 21 ev yıkıldı. Kurtarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Nissan 10 binden fazla çalışanını işten çıkarmayı planlıyor

Vefat eden eşinin maaşını alan kadınlar, babalarından kalma yetim maaşını da alabilir

Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

2018 Trans Güzeli Didem Akay, otel odasında ölü bulundu