Çin'de heyelan: 17 kişi kayıp
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Çin'in Sichuan eyaletinde oluşan heyelanla demir yolu üzerine kayaların düşmesi sonucu 17 kişinin kayıp olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:38 Kaynak: İHA
Çin'in Sichuan eyaletinde oluşan heyelanla demir yolu üzerine kayaların düşmesi sonucu 17 kişinin kayıp olduğu belirtildi.
Çin'in Sichuan eyaletinde kurtarma ekibi, dün öğle saatlerinde Ganluo ilçesinde bulunan Chengdu- Kunming
demir yolunun bir bölümüne bölgede oluşan heyelan nedeniyle kayaların düşmesi sonucu 17 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.
Arama kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği belirtildi. - SİCHUAN
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