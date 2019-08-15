Son Dakika Haberleri: Çin'de heyelan: 17 kişi kayıp
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Çin'de heyelan: 17 kişi kayıp

1 saat önce

Çin'in Sichuan eyaletinde oluşan heyelanla demir yolu üzerine kayaların düşmesi sonucu 17 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Çin'in Sichuan eyaletinde oluşan heyelanla demir yolu üzerine kayaların düşmesi sonucu 17 kişinin kayıp olduğu belirtildi. Çin'in Sichuan eyaletinde kurtarma ekibi, dün öğle saatlerinde Ganluo ilçesinde bulunan Chengdu- Kunming demir yolunun bir bölümüne bölgede oluşan heyelan nedeniyle kayaların düşmesi sonucu 17 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Arama kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği belirtildi.
(İHA)
Çin Halk Cumhuriyeti, Kunming, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:55 Kaynak: İHA
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