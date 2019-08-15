- Çin'de Heyelan: 17 Kişi Kayıp
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- Çin'de heyelan: 17 kişi kayıpSİCHUAN - Çin'in Sichuan eyaletinde oluşan heyelanla demir yolu üzerine kayaların düşmesi sonucu 17 kişinin kayıp olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:14 Kaynak: İHA
- Çin'de heyelan: 17 kişi kayıp
SİCHUAN - Çin'in Sichuan eyaletinde oluşan heyelanla demir yolu üzerine kayaların düşmesi sonucu 17 kişinin kayıp olduğu belirtildi.
Çin'in Sichuan eyaletinde kurtarma ekibi, dün öğle saatlerinde Ganluo ilçesinde bulunan Chengdu- Kunming
demir yolunun bir bölümüne bölgede oluşan heyelan nedeniyle kayaların düşmesi sonucu 17 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.
Arama kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği belirtildi.
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