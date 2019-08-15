Son Dakika Haberleri: Çin'de heyelan: 7 ölü
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Çin'de heyelan: 7 ölü

1 saat önce

Çin'in güneybatısında meydana gelen heyelanda 7 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de heyelan: 7 ölü, System.String[]
Çin'in güneybatısında meydana gelen heyelanda 7 kişi hayatını kaybetti.
Şinhua'da yer alan habere göre, Çongçing kentinin Çıngkou bölgesinde meydana gelen toprak kaymasının ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları sırasında 7 kişinin cesedine ulaşıldı.
Heyelanda çok sayıda ev zarar gördü.
Arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor.
Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 08:23 Kaynak: AA
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