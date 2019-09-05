Son Dakika Haberleri: Çin'de heyelan: 9 kayıp
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Çin'de heyelan: 9 kayıp

2 saat önce

Çin'in Yunnan eyaletinde meydana gelen heyelanda 9 kişinin kayıp olduğu bilgisine ulaşıldı.

Çin'de heyelan: 9 kayıp, System.String[]

Çin'in Yunnan eyaletinde meydana gelen heyelanda 9 kişinin kayıp olduğu bilgisine ulaşıldı.


Çin'in Yunnan eyaletineki Zhatong şehrine bağlı Qiaojia ilçesinde sabahın erken saatlerinde şiddetli yağmurun tetiklemesiyle toprak kayması meydana geldi. Arama Kurtarma yetkililerin derhal müdahale ettiği heyelanda 9 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. - YUNNAN

Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:34 Kaynak: İHA
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