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- Çin'de Heyelan: 9 Kayıp

13 dakika önce

- Çin'de heyelan: 9 kayıpYUNNAN - Çin'in Yunnan eyaletinde meydana gelen heyelanda 9 kişinin kayıp olduğu bilgisine ulaşıldı.

- Çin'de heyelan: 9 kayıp

YUNNAN - Çin'in Yunnan eyaletinde meydana gelen heyelanda 9 kişinin kayıp olduğu bilgisine ulaşıldı.

Çin'in Yunnan eyaletineki Zhatong şehrine bağlı Qiaojia ilçesinde sabahın erken saatlerinde şiddetli yağmurun tetiklemesiyle toprak kayması meydana geldi. Arama Kurtarma yetkililerin derhal müdahale ettiği heyelanda 9 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:17 Kaynak: İHA
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