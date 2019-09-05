- Çin'de Heyelan: 9 Kayıp
2 saat önce
- Çin'de heyelan: 9 kayıpYUNNAN - Çin'in Yunnan eyaletinde meydana gelen heyelanda 9 kişinin kayıp olduğu bilgisine ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:47 Kaynak: İHA
- Çin'de heyelan: 9 kayıp
YUNNAN - Çin'in Yunnan eyaletinde meydana gelen heyelanda 9 kişinin kayıp olduğu bilgisine ulaşıldı.
Çin'in Yunnan eyaletineki Zhatong şehrine bağlı Qiaojia ilçesinde sabahın erken saatlerinde şiddetli yağmurun tetiklemesiyle toprak kayması meydana geldi. Arama Kurtarma yetkililerin derhal müdahale ettiği heyelanda 9 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Afrikalı 3 milyarder kıtanın yarısından daha fazla servete sahip LPG'ye 3 kuruş zam geldi İmamoğlu'nun eşi ve kızına yönelik cinsel saldırı imasında bulunan kişi serbest bırakıldı 80 yaşındaki caretta carettayı çekiçle yaralamışlar