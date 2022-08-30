Çin'de kırsal bölge bankalarındaki dolandırıcılık soruşturmasında 234 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Çin'de kırsal bölge bankalarındaki dolandırıcılık soruşturmasında 234 kişi tutuklandı

30.08.2022 11:58
Çin'de kırsal bölge bankalarındaki dolandırıcılık soruşturmasında 234 kişi tutuklandı

Çin'de Hınan ve Anhui eyaletlerinde 4 kırsal bölge bankasındaki mevduatların dondurulmasına yol açan adli soruşturma kapsamında, 234 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Çin'de Hınan ve Anhui eyaletlerinde 4 kırsal bölge bankasındaki mevduatların dondurulmasına yol açan adli soruşturma kapsamında, 234 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Bankalar hakkındaki adli soruşturmayı yürüten, Hınan eyaletine bağlı Şucang şehrinin Kamu Güvenliği Bürosu yaptığı açıklamada, şu ana dek 234 kişinin tutuklandığını, dolandırılan fonların kurtarılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Büro, daha önce, Şuçang Kırsal Ticaret Bankası (XRCB) ve Hınan Şincayfu Grup Yatırım Holding adlı kuruluşlarda çoğunluk hissesine sahip bir "suç çetesinin" 2011'den bu yana kırsal bölge bankalarını yasa dışı kredi ve fon transferleri için kullandığı, olayla ilgili banka dolandırıcılığı ve diğer suçlardan soruşturma yürütüldüğünü duyurmuştu.

Hınan Şiancaifu Grup Yatırım Holding'in hisselerine sahip olduğu, Yucou Şinminshıng Köy Bankası, Şangcai Huimin İlçe Bankası, Cıçıng Huanghuai Topluluk Bankası ve Kayfıng Yeni Doğu İlçe Bankalardaki mevduatlar, soruşturma nedeniyle 18 Nisan'da dondurulmuştu. Ayrıca grubun pay sahibi olduğu komşu Anhui eyaletindeki iki bankada da çevrimiçi bankacılık hizmetleri durdurulmuştu.

Mudilerin protestosu olayı gündeme taşımıştı

Olay, bankalardaki paralarını çekemeyen mudilerin protestolarıyla ülke gündemine taşınmıştı. Mudilerin, 10 Temmuz'da Çin Merkez Bankasının (PBoC) Hınan eyaletinin merkezi Cıngcou'daki şubesi önünde düzenlediği protesto, güvenlik güçlerine mensup olduğu sanılan, sivil giyimli grupların engellemesi nedeniyle arbedeye dönüşmüştü.

1000'den fazla kişinin katıldığı tahmin edilen son protestoda "Hınan bankaları, birikimlerimi iade edin" sloganları atan mudiler, yerel hükümeti gereken adımları atmamakla suçlamıştı.

Çin Bankacılık ve Sigortacılık Düzenleme Komisyonu Hınan Bürosu ve Hınan Mali Denetim ve Yönetim Bürosu, 12 Temmuz'da yaptıkları açıklamada, mudilerin paralarının geri ödeneceğini bildirmiş, ardından 500 bin yuana (yaklaşık 72 bin dolar) kadar mevduatı olanlara ödemeler yapılmıştı.

Daha yüksek miktarda mevduatı olanlara ise paralarının daha sonra ödeneceği, Hınan Kırsal Kredi Kooperatifi Bankası aracılığıyla yapılacak ödemelerin adli soruşturma sürecinde geri alınan varlıklardan sağlanan kaynakla yapılacağı kaydedilmişti.

Yüksek faiz vaadiyle mevduat toplayan bankalarda Hınan ve Anhui dışında Çin'in diğer eyalet ve bölgelerinden müşterilerin olduğu 400 bine yakın şahsın parası olduğu tahmin ediliyor.

Çin kanunlarında banka mevduatlarına devlet güvencesi veren bir düzenleme bulunmuyor. Dolayısıyla ilgili bankalar hakkındaki adli soruşturma, yerel ve merkezi hükümete mudilerin kayıplarının karşılanmasına dair bir yükümlülük getirmiyor.

Mevduat krizinin sosyal patlamaya dönüşmesi ihtimali, hükümet yetkililerini adım atmaya yöneltmişti.

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Asya borsaları karışık seyretti Asya borsaları karışık seyretti Çin'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nden Göl Manzarası Çin'in Ningxia Hui Özerk Bölgesi'nden Göl Manzarası
Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Banka, Anhui, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de kırsal bölge bankalarındaki dolandırıcılık soruşturmasında 234 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de kırsal bölge bankalarındaki dolandırıcılık soruşturmasında 234 kişi tutuklandı - Son Dakika
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