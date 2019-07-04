Son Dakika Haberleri: Çin'de hortum faciası! 6 ölü 190 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Çin'de hortum faciası! 6 ölü 190 yaralı

1 saat önce

Çin'in kuzeydoğusunda meydana gelen hortum en az 6 kişinin ölümüne, 190 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Çin'de hortum faciası! 6 ölü 190 yaralı, System.String[]

Hortum Çin'de can aldı. Çin'in kuzeydoğusunda meydana gelen hortum nedeniyle en az 6 kişi hayatını kaybetti, 190 kişi ise yaralandı.

Çin'in Liaoning eyaletine bağlı Kaiyuan şehrinde dün gece meydana gelen hortum en az 6 kişinin hayatını kaybetmesine, 190 kişinin ise yaralanmasına neden oldu. Şiddetli hortum bölgedeki evlerin çatılarını parçalayarak ilerlerken şehirdeki elektrik hatlarını tahrip etti. Yerel medya, şehrin çeşitli bölgelerinde elektrik kesintilerinin yaşandığını bildirdi.

80 KİLOMETRE HIZA ULAŞTI

Kaiyuan'ın sanayi bölgesi Teiexi hortumdan en fazla etkilenen yer oldu. Hortumun şehirden geçtiği 15 dakika boyunca saatte 80 kilometre hıza ulaştığı bildirildi. Yerel kaynaklara göre 120 kişi bölgeden tahliye edildi.

Acil durum yetkilileri şehirde arama ve kurtarma operasyonlarına başladı.

Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:35 Kaynak: İHA
Çin Halk Cumhuriyeti, 3. Sayfa
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