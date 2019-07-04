Son Dakika Haberleri: - Çin'de Hortum Faciası: 6 Ölü
Son Dakika Güncel Haber

- Çin'de Hortum Faciası: 6 Ölü

46 dakika önce

- Çin'de hortum faciası: 6 ölüPEKİN - Çin'in kuzeydoğusunda meydana gelen hortum en az 6 kişinin ölümüne, 190 kişinin yaralanmasına neden oldu.

- Çin'de hortum faciası: 6 ölü
PEKİN - Çin'in kuzeydoğusunda meydana gelen hortum en az 6 kişinin ölümüne, 190 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Çin'in Liaoning eyaletine bağlı Kaiyuan şehrinde dün gece meydana gelen hortum en az 6 kişinin hayatını kaybetmesine, 190 kişinin ise yaralanmasına neden oldu. Şiddetli hortum bölgedeki evlerin çatılarını parçalayarak ilerlerken şehirdeki elektrik hatlarını tahrip etti. Yerel medya, şehrin çeşitli bölgelerinde elektrik kesintilerinin yaşandığını bildirdi.
Kaiyuan'ın sanayi bölgesi Teiexi hortumdan en fazla etkilenen yer oldu. Hortumun şehirden geçtiği 15 dakika boyunca saatte 80 kilometre hıza ulaştığı bildirildi. Yerel kaynaklara göre 120 kişi bölgeden tahliye edildi.
Acil durum yetkilileri şehirde arama ve kurtarma operasyonlarına başladı.
- Çin'de Hortum Faciası: 6 Ölü
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:54 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Define arayan baba-oğul 10 metrelik çukurda ölü bulundu! Ankara'da 9 kişinin öldüğü YHT kazasıyla ilgili bilirkişi raporu: Kazanın 3 nedeni var Dolar kurundaki düşüş nedeniyle benzinde 11-12 kuruşluk indirim bekleniyor Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı, S-400'ler için tarih verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 13:40:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Çin'de Hortum Faciası: 6 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]