Çin'de hükümet, teknoloji şirketlerinden bazı internet uygulamalarını yeniden düzenlemesini istedi - Son Dakika

Çin hükümeti, tüketici haklarını ve siber güvenliği ihlal ettiği gerekçesiyle "piyasa düzenini bozan" internet uygulamalarının zararlı içeriklerden arındırılması ve yeniden düzenlenmesi için çalışma başlattı.

Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığından yapılan açıklamada, teknoloji şirketlerine tüketicileri yanlış yönlendiren ve istemedikleri hizmetleri almaya zorlayan internet uygulamalarına ilişkin uyarıda bulunuldu.

Bu çerçevede Bakanlıkça teknoloji şirketlerine yönelik tekelleşme karşıtı yasalara uyulması, veri güvenliğinin sağlanması ve tüketici haklarının korunmasını sağlamak amacıyla 6 aylık bir kampanya başlatıldı.

Bakanlık tarafından içinde yeniden düzenlenmesi gereken onlarca uygulamanın olduğu bir liste yayımlandı.

Sitelerde kullanıcının isteği dışında açılan ve zararlı içeriklere sahip olabilecek alanlara yönlendirmelerde bulunan "pop-up" pencereler, uygulamalarda düzenlenmesi istenen kısımlar arasında yer aldı.