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Çin'de İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yerel kaynaklı Kovid-19 vakaları ortaya çıktı - Son Dakika

Çin'de İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yerel kaynaklı Kovid-19 vakaları ortaya çıktı

29.11.2021 08:04
Çin'de İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yerel kaynaklı Kovid-19 vakaları ortaya çıktı

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yerel kaynaklı 20 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yerel kaynaklı 20 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Yerel Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, sınır şehri Mancouli'de 19 ve Tongliao şehrinde 1 yerel kaynaklı vaka belirlendi.

Vakaların tümünün, 20 Kasım'da Mancouli'de düzenlenen bir düğüne katılan kişiler olduğu bildirildi.

Bu arada, Kovid-19 testi pozitif çıktığı halde hastalık belirtisi göstermeyen 1 yeni vaka görüldüğü kaydedildi.

Çinli sağlık yetkilileri, hastalığa dönüşmeyen vakaları toplam vaka sayısına dahil etmiyor, "asemptomatik vakalar" olarak ayrı sınıflandırıyor.

Son 24 saatte yerel kaynaklı 21 vaka

Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saatte Çin ana karasında yurt içi kaynaklı 21 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

İç Moğolistan'daki vakalar dışında güneybatıdaki Yunnan eyaletinde 1 yerel kaynaklı vaka görüldü.

Yurt içi kaynaklı vaka sayısı, önceki 10 günde tek haneli rakamlara inmişken yeniden çift haneli rakamlara çıktı.

Öte yandan son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 20 vakaya rastlanırken virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 98 bin 672 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 787 hastanın tedavisi sürüyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji karantina, seyahat kısıtlaması, toplu test gibi katı ve geniş ölçekli tedbirlerin alınmasını zorunlu kılıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Moğolistan, 20 Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'de İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yerel kaynaklı Kovid-19 vakaları ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yerel kaynaklı Kovid-19 vakaları ortaya çıktı - Son Dakika
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