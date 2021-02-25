Çin'de iki aşıya daha kullanım izni - Son Dakika

Çin'de iki aşıya daha kullanım izni

25.02.2021 22:13
Çin'de iki aşıya daha kullanım izni, System.String[]

Çin'de iki aşıya daha kullanım izni verilmesiyle, ülkede koronavirüse karşı uygulanan aşı sayısı dörde yükseldi.

Çin'de iki aşıya daha kullanım izni verilmesiyle, ülkede koronavirüse karşı uygulanan aşı sayısı dörde yükseldi. Rusya ise Sputnik V aşısının fiyatını yarı yarıya indirdi.Çin'de iki aşıya daha kullanım onayı verildi. Çin Ulusal Tıbbi Ürünler Kurumu, CanSino Biologics ile devlete bağlı Sinopharm şirketlerinin aşılarına koşullu onay verildiğini bildirdi. Her iki aşı da bir süredir acil kullanım onayı kapsamında kısıtlı bir şekilde kullanılıyordu. Böylece Çin'de kitleler üzerinde uygulanan aşı sayısı dörde yükselmiş oldu.

Çin'de üretilen ilk tek dozluk aşı adayı olan CanSino firmasının aşısı, şirketin verilerine göre 28 gün sonra yüzde 65,28'lik etkinlik oranına ulaşıyor. Şirket, 2 ila 8 santigrat derece arasında saklanabilen aşının, özellikle sağlık hizmetlerinin yeterli olmadığı bölgelerde kolaylık sağlayacağını kaydetti.

Viral vektör ve inaktif aşılar

Adenovirüs (viral vektör) aşılardan olan CanSino aşısı, grip benzeri hastalık yapan bir virüsün genetik müdahale sonrası koronavirüs proteini ile desteklenerek vücuda enjekte edilmesi ile bağışıklık oluşturuyor. Aşı içindeki mikroorganizmalar canlı olmakla birlikte güçsüzleştirildikleri için insanda hastalık oluşturamıyor. Oxford/AstraZeneca, Sputnik V ve Johnson & Johnson'ın aşıları da benzer yöntemle üretiliyor.

Sinopharm'ın yeni aşısı ise şirketin verilerine göre yüzde 72,5'lik etkinliğe sahip. İkinci aşı, Sinopharm'ın onay alan ilk aşısı gibi inaktif bir aşı. Geleneksel bir yöntem olan inaktif aşıda virüs öldürülüp parçalanarak etkisiz hale getiriliyor ve vücuda zarar vermeden bağışıklık sistemi uyarılıyor.

Nihai sonuçlar yayımlanmadı

Her iki şirket de aşıların güvenliği ve etkinliği ile ilgili nihai sonuçları henüz yayımlamadı.

Askeri Bilimler Akademisi'nin katkısıyla geliştirilen CanSino aşısı, sadece ordu içinde uygulanabilmek üzere geçen Haziran ayında acil kullanım izni almış, şimdiye kadar 150 bin askeri personele uygulanmıştı. Sinopharm ve Sinovac kadar büyük üretim kapasitesine sahip olmayan şirketin yılda 300 milyon doz üretmesi bekleniyor.

Rusya Sputnik V'in fiyatını indirdi

Diğer yandan Rusya, Sputnik V aşısının fiyatını yarı yarıya düşürerek 12 dolara indirdi. Hükümetten yapılan açıklamada, aşının "hayati önem taşıyan ilaçlar" listesinde yer alması nedeniyle fiyatın devlet tarafından belirlendiğine işaret edildi.

Ticaret Bakanı Denis Manturov, fiyat indiriminin, aşının endüstriyel üretimindeki gelişmeler ve optimizasyon sayesinde mümkün olduğunu belirtti. Bakan, Rusya'da kitlesel aşılamalara geçilmesiyle üretilen miktarlarda belirgin artış yaşanmasının da fiyat indiriminde rol oynadığını kaydetti.

Manturov, yeni fiyatın sadece Rusya içindeki aşılama kampanyaları için geçerli olacağını da sözlerine ekledi.

Sputnik V, Rusya'da Ağustos ayında kullanım izni alarak dünyada koronavirüse karşı tescillenmiş ilk aşı olmuştu. Rusya'nın Faz 3 araştırma sonuçları tamamlanmadan aşıya onay vermesi uluslararası alanda aşıya kuşkuyla yaklaşılmasına neden olmuştu

AP,dpa/BK,EC

(c)

Çin'de iki aşıya daha kullanım izni

Çin Halk Cumhuriyeti, Münir Karaloğlu, Rusya, 112, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Yaşam Çin'de iki aşıya daha kullanım izni - Son Dakika


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